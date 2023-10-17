Василевский: не сказал бы, что Усман — андердог, для Чимаева это самое сложное испытание

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от поединка между Камару Усманом и Хамзатом Чимаевым, который пройдёт на турнире UFC 294.

«У Усмана, конечно же, есть шансы с Чимаевым. Камару — более серьёзный для Хамзата оппонент, потому что и титульных боёв было много пятираундовых. Думаю, получится интересный бой и я бы не сказал, что Усман тут андердог. Скорее всего, для Хамзата это будет самое сложное испытание в карьере. Не знаю, насколько готов Усман. Если хорошо, то вполне и выиграть может. Камару давно не видел, но если он в хорошей форме, то бой будет конкурентным и даже сложно сказать, кто его заберёт. Наверное, сейчас Чимаев небольшой фаворит, но Усман — универсальный боец, может и в стойке попасть, и побороться. Если будет готов, то может даже забрать бой», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.