Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев заявил, что отказался от предложения сменить гражданство

Ислам Махачев заявил, что отказался от предложения сменить гражданство
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец Ислам Махачев, выступающий в лёгкой весовой категории UFC, заявил, что отказался от предложения представлять ОАЭ.

«Предлагали ли мне, как Хамзату Чимаеву, представлять ОАЭ? Честно сказать, было. После первого боя мне предлагали представлять Эмираты. Мы сказали, что представляем Россию, живём там, и больше эта тема не поднималась», — приводит слова Махачева «Матч ТВ».

Напомним, 24 октября на турнире UFC 294 Ислам Махачев встретится с австралийским бойцом Алексом Волкановски. Это будет второй бой между спортсменами. Их первый поединок состоялся 12 февраля в Перте (Австралия). Для Махачева это была первая защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Он одержал победу единогласным решением судей.

Напомним, изначально Махачев должен был драться с бразильцем Чарльзом Оливейрой на UFC 294, но тот выбыл из-за травмы. Волкановски согласился заменить Оливейру на коротком уведомлении.

Материалы по теме
Тренер Махачева рассказал, какой совет дал бы Волкановски в бою с Исламом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android