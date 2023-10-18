Умар Нурмагомедов: Махачев покажет, насколько он лучше, чем Волкановски

Российский непобеждённый боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов высказался по поводу предстоящего поединка между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски.

«Конечно, я взволнован. Надеюсь, что Ислам финиширует его. Он покажет, насколько он лучше, чем Волкановски. Мы, вся его команда, знаем, что он намного лучше. И дай бог, Ислам покажет это», — сказал Нурмагомедов на YouTube-канале Anatomy of a Fighter.

Напомним, реванш Махачева и Волкановски состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 294.

Первая встреча бойцов прошла на UFC 284 в феврале и завершилась победой Махачева единогласным судейским решением. Волкановски, являющийся действующим чемпионом организации в полулёгком весе (до 65 кг), впервые проиграл в UFC.

Нурмагомедов, Тухугов и Махачев пашут на тренировочном сборе в Лас-Вегасе: