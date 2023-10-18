Усман — о бое с Чимаевым: вся карьера готовила меня к этому моменту

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман прокомментировал организацию поединка с непобеждённым проспектом Хамзатом Чимаевым, который состоится на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Это ведь происходит не впервые. Безумие, но это то же самое место. Вся карьера готовила меня к этому моменту. После своего первого профессионального боя я долго не мог выступить, но вы должны оставаться в зале и надеяться, что уже через пару недель будете драться. Вот чем мы занимаемся, бойцы дерутся.

Для меня это возможность, ещё одна возможность испытать себя, выйти на другой уровень, это часть жизни. Вы переживаете невероятные подъёмы и глубочайшие падения», — сказал Усман на пресс-конференции.