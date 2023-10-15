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Рахмонов ответил, есть ли у Камару Усмана шансы в бою с Чимаевым

Рахмонов ответил, есть ли у Камару Усмана шансы в бою с Чимаевым
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Казахстанский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмонов высказался о предстоящем поединке Камару Усмана и Хамзата Чимаева.

«Я не знаю, кто в какой форме. Тяжело сказать… Интересный бой будет. Усман тоже до конца идёт, постоянно прёт… Технику выделять не могу. Посмотрим, как он будет себя чувствовать.

Усман в последнем бою с Леоном Эдвардсом не показал сто процентов психологически. Два поражения подряд у него… С Хамзатом денежный бой, интересен. Он даже если проиграет, ничего не потеряет, мне кажется.

Закончилось ли его время? Он всё равно топовый боец, но чемпионом ему быть уже тяжело будет. Не хочу говорить наверняка, но тяжело ему будет. Просто пояс, мне кажется, ушёл», — сказал Рахмонов в интервью YouTube-каналу IGORKAKDELA.

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