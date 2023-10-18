Усман — Чимаев: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 294, в рамках которого бывший чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман (20-3) сразится с бойцом российского происхождения Хамзатом Чимаевым (12-0), представляющим ОАЭ.

Хамзату Чимаеву 29 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2018 году и уже в июле 2020-го впервые выступил в UFC. В своём последнем бою на турнире UFC 279 в сентябре 2022 года Чимаев досрочно остановил в первом раунде американца Кевина Холланда.

Камару Усману 36 лет. Нигериец завоевал титул UFC в 2019 году и провёл пять защит, после чего проиграл нокаутом британцу Леону Эдвардсу.

Поединок Усман — Чимаев будет транслироваться на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало трансляции — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.