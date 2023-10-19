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Махачев: я всё время буду пытаться закончить бой с Волкановски досрочно

Махачев: я всё время буду пытаться закончить бой с Волкановски досрочно
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Российский боец Ислам Махачев, выступающий в лёгкой весовой категории UFC, высказался по поводу предстоящего поединка с австралийцем Александром Волкановски.

«Никто не говорит о том, что Волкановски проиграл предыдущий бой. Все говорят о том, что он из другого дивизиона, что он поднялся в весе, что он слишком маленький, и всё. На мне гораздо больше давления, потому что я буду защищать свой пояс. Этот парень принял бой на 12-дневном уведомлении и ничем не рискует.

В этом бою я хочу финишировать его. Я всё время буду пытаться закончить бой досрочно», — сказал Махачев для YouTube-канала UFC.

Бой между россиянином и австралийцем будет реваншем. Их первый поединок состоялся 12 февраля в Перте (Австралия). Для Махачева это была первая защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Он одержал победу единогласным решением судей.

Напомним, изначально Махачев должен был драться с бразильцем Чарльзом Оливейрой на UFC 294, но тот выбыл из-за травмы. Волкановски согласился заменить Оливейру на коротком уведомлении.

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