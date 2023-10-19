Новичок UFC объяснил, почему его отправили в госпиталь после боя на Претендентской серии

Боец UFC, победитель Претендентской серии Даны Уайта Магомед Гаджиясулов рассказал, почему его отправили в госпиталь после боя.

«Нет, подозрений на травму не было, просто на фоне усталости врачи уточнили, есть ли головокружение. Я сказал, что да, немного есть. Они спросили, когда улетаю, я ответил, что утром. Тогда сказали, что в самолёте могут возникнуть осложнения, и увезли в госпиталь. Но я уже был в порядке. Сам удивился, что Дана так отреагировал», — сказал Гаджиясулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.