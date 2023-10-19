Новичок UFC Гаджиясулов: Джонс — один из любимых бойцов, но до него мне далеко

Боец UFC, победитель Претендентской серии Даны Уайта Магомед Гаджиясулов рассказал о своём отношении к чемпиону промоушена в тяжёлом весе Джону Джонсу.

«Меня называют дагестанским Джоном Джонсом? Думаю, они, конечно, преувеличили, потому что до Джонса мне ещё далеко. Конечно, он один из любимых бойцов. Это, наверное, первый боец, которого я вообще узнал из UFC. Мы в школьное время играли на приставке в игру UFC, и я выбирал только Джонса», — сказал Гаджиясулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Джонс проведёт свой следующий поединок 11 ноября 2023 года на UFC 295. Его бой против Стипе Миочича станет главным поединком вечера.