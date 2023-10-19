Новичок UFC Гаджиясулов: Усман прошёл свой пик, Чимаев может победить досрочно

Магомед Гаджиясулов, дебютировавший в UFC победой в Претендентской серии Даны Уайта, объяснил, почему считает Хамзата Чимаева фаворитом в предстоящем поединке против бывшего чемпиона в полусредней весовой категории Камару Усмана.

«Усман уже прошёл свой пик. Все эти его проблемы с коленями, и, мне кажется, у него уже нет таких же чемпионских амбиций, как раньше, того же голода. Чимаев может победить его досрочно», — сказал Гаджиясулов в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, бой Чимаева и Усмана состоится 21 октября в рамках UFC 294. В преддверии боя Усман согласился заменить бразильца Пауло Косту, который изначально являлся соперником Чимаева. Главным поединком вечера станет встреча Ислама Махачева и Александра Волкановски.