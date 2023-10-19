Адесанья: Волкановски прикончит Махачева в третьем раунде

Бывший чемпион UFC Исраэль Адесанья поделился мнением о предстоящем поединке Ислама Махачева и Александра Волкановски, который станет их второй очной встречей. Напомним, Махачев одержал победу в первом бою согласно судейскому решению.

«Когда я смотрел их бой в прямом эфире, я замечал, что он (Волкановски) становится всё более уверенным. Он просто понял: «Вот оно». Затем он переложил это на соперника. Что я действительно чувствую, так это то, что настал момент, когда он сможет одолеть Махачева, — это отправит его в другую стратосферу, где все будут уважать его. Волк — это тот парень, который знает, на что способен.

Теперь он знает, как действует Махачев. Он может выйти и прикончить его. Теперь он знает, что ему нужно делать. Когда дойдёт до четвёртого или пятого раунда, вы увидите, что Волк не устанет. Не думаю, что бой так затянется. На самом деле думаю, что в третьем, а может, и во втором раунде Волк его прикончит. Поймает его ударом, уложит и завершит дело. Если закончится сабмишеном, то это будет грандиозно», — сказал Адесанья на своём YouTube-канале.

Бой Махачева и Волкановски станет главным событием UFC 294, который пройдёт 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).