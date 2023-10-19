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Уайт ответил на вопрос, какой бой ждёт больше: Махачев — Волкановски или Чимаев – Усман

Уайт ответил на вопрос, какой бой ждёт больше: Махачев — Волкановски или Чимаев – Усман
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Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос по поводу главного и соглавного поединка предстоящего турнира UFC 294. У Уайта поинтересовались, какой бой он ждёт больше: Ислам МахачевАлександр Волкановски (главный бой турнира) или Хамзат ЧимаевКамару Усман (соглавный).

«Слушайте, эти парни пришли на коротком уведомлении. Но в любом случае реванш это то, что хотят видеть все», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, Волкановски и Усман согласились принять участие в турнире на коротком уведомлении. Изначально Махачев и Чимаев должны были драться с Чарльзом Оливейрой и Пауло Костой соотвественно. Поединок Ислама и Александра станет реваншем. В первом бою победил россиянин.

Хабиб готовит Махачева к поединку с Волкановски:

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