Уайт ответил на вопрос, какой бой ждёт больше: Махачев — Волкановски или Чимаев – Усман

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос по поводу главного и соглавного поединка предстоящего турнира UFC 294. У Уайта поинтересовались, какой бой он ждёт больше: Ислам Махачев – Александр Волкановски (главный бой турнира) или Хамзат Чимаев – Камару Усман (соглавный).

«Слушайте, эти парни пришли на коротком уведомлении. Но в любом случае реванш это то, что хотят видеть все», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, Волкановски и Усман согласились принять участие в турнире на коротком уведомлении. Изначально Махачев и Чимаев должны были драться с Чарльзом Оливейрой и Пауло Костой соотвественно. Поединок Ислама и Александра станет реваншем. В первом бою победил россиянин.

Хабиб готовит Махачева к поединку с Волкановски: