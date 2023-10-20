Гольцов сделал прогноз на реванш Махачева с Волкановски

Российский боец смешанных единоборств Денис Гольцов поделился мнением о предстоящем поединке между своим соотечественником Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски. Их бой пройдёт 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Изначально Махачев должен был драться с бразильцем Чарльзом Оливейрой, но тот снялся из-за травмы.

«Жду, конечно, победу от Ислама. Думаю, бой будет плотный, тяжёлый, но Махачев сделал выводы после прошлого их поединка и готов к любым неожиданностям. Выход Волкановски на коротком уведомлении? Ну на таком уровне ребята всегда готовы в любой момент выскочить, так на коротком уведомлении лучше условия. Так что они бывают готовы», — сказал Гольцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Ислам Махачев – король Абу-Даби. В ОАЭ он неуязвим: