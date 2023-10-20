Чимаев: в UFC должны будут отдать мне все пояса

Непобеждённый боец UFC Хамзат Чимаев прокомментировал ситуацию с тем, что у него ещё нет пояса чемпиона в американском промоушене.

«На самом деле, я не думаю об этом (титульном) бое прямо сейчас. Я просто решил сосредоточиться на поединке с Усманом. Они (UFC) пообещали мне, как я уже говорил ранее: «Если ты победишь Гилберта Бёрнса, то ты будешь драться за титул». С тех пор я жду два года. Я уже снова дерусь, но не завоевал титул. Так что я не знаю, что происходит… Я добьюсь всех целей в UFC… Если я всех прикончу, остановлю всех, они должны будут отдать мне все пояса», – сказал Чимаев на пресс-конференции перед боем с Камару Усманом на UFC 294.

Напомним, 21 октября пройдёт турнир UFC 294, в рамках которого Хамзат Чимаев будет биться с Камару Усманом, который заменил бразильца Пауло Косту, не сумевшего принять участие в поединке в связи с травмой.