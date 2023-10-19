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Чимаев перебил Дану Уайта, услышав вопрос про Пауло Косту

Чимаев перебил Дану Уайта, услышав вопрос про Пауло Косту
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Непобеждённый боец UFC Хамзат Чимаев перебил президента UFC Дану Уайта, которому задали вопрос про Пауло Косту. Напомним, Коста должен был драться с Чимаевым на предстоящем турнире UFC 294, но из-за травмы снялся незадолго до боя. Вместо Пауло поединок с Хамзатом проведёт Камару Усман. У Уайта поинтересовались о перспективах Косты, однако слово взял Хамзат.

Чимаев: не спрашивай об этом. Он уехал домой. Он испугался. Я побью его.

Уайт: для Хамзата это популярный ответ. Он всегда так отвечает, но у Пауло Косты действительно серьёзная травма.

Чимаев: нет, он просто испугался.

Уайт: нет, травма всё-таки серьёзная. Иначе я бы по-другому реагировал на это всё.

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