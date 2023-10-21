Оливейра: Волкановски есть что терять в бою с Махачевым, это будет отличное зрелище

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от реванша между Исламом Махачевым и Александром Волкановски.

«Это будет отличный бой. Все говорят о том, что Алекс принял бой за 10 дней, но Волкановски есть что терять. Это его возможность стать чемпионом в двух дивизионах, это его возможность показать, что он выиграл в прошлый раз, как многие говорят. Я думаю, это будет отличное зрелище. Это будет очень близкий бой, и победит тот, кто подготовит лучшую стратегию», – приводит слова Оливейры MMA Fighting.

Напомним, Оливейра должен был драться с Исламом Махачевым на турнире UFC 294, но был вынужден сняться с поединка из-за травмы. Бразилец получил рассечение.

Реванш Махачева и Волкановски состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 294.