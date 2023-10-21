Чарльз Оливейра сразится с победителем боя Ислам Махачев – Александр Волкановски

Президент UFC Дана Уайт заявил, что следующим соперником бразильца Чарльза Оливейры станет сильнейший в бою между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски.

«Я понятия не имею, что мы будем делать с Оливейрой. Я пока даже не думаю об этом. Безусловно, если надо ответить на этот вопрос, я скажу, что да, он сразится с победителем боя Махачева с Волкановски.

Парень получил неприятный удар и получил серьёзное рассечение буквально за несколько часов до вылета. Но да, пока что я об этом вообще не думаю. Я уверен, что это будет Чарльз, но давайте не сейчас об этом», – сказал Уайт на пресс-конференции UFC 294.

Напомним, Оливейра должен был драться с Махачевым, но в последствии снялся с поединка в связи с травмой. Бразильца заменил Волкановски. Поединок между Махачевым и Волкановски пройдёт сегодня на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).