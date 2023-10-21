Глава RCC: у Шары остались проблемы в борьбе, но результат — отличный

Глава промоушена RCC Николай Клименко поделился мнением о дебютной победе Шарабутдина Магомедова в UFC. Российский боец одолел Бруно Силву согласно единогласному судейскому решению.

«В таком ключе я видел такой бой. Бруно не был готов функционально, а у Шары остались проблемы в борьбе. Учитывая все факторы и учитывая его дебют в новой лиге и такой большой простой, я считаю, что это отличный результат. Соперник не слабый, поздравляю с хорошим началом», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Шарабутдин Магомедов, он же Шара Буллет, остаётся непобеждённым бойцом на профессиональной арене. На его счету 12 поединков в смешанных единоборствах. Напомним, ранее Буллет выступал в промоушене RCC.