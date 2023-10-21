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Шара Буллет: хотел победить досрочно, но всё впереди

Шара Буллет: хотел победить досрочно, но всё впереди
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Российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, он же Шара Буллет, поделился эмоциями после дебютного поединка в промоушене UFC, в котором он оказался сильнее бразильца Бруно Силвы согласно единогласному судейскому решению.

«Спасибо всем, кто за меня болел и переживал — это был очень напряжённый дебют, и я хотел победить. Хотел победить досрочно, но не получилось. Спасибо большое, самое главное, что выиграл. Всё только начинается, всё впереди», — сказал Буллет в видео для социальных сетей промоушена UFC.

Победа над Бруно Силвой стала для Магомедова 12-й в профессиональной карьере. Бой Силвы и Буллета открывал турнир UFC 294, который проходит в Абу-Даби, Объединённые Арабские Эмираты.

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