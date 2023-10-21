Виктория Дудакова потеряла сознание во время весогонки перед UFC 294

Российский боец женского минимального веса (до 52 кг) Виктория Дудакова (8-0) прокомментировала проваленную весогонку перед боем с американкой Джин Ю Фрей, который состоялся сегодня, 21 октября, на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ)

«Несмотря на это [инфекцию стафилококка], я старалась сделать вес, у меня не получилось скинуть 200 граммов, я потеряла сознание, а затем сделала ещё две сауны после того, как меня привели в чувство, и одну ванну. Я бы просто не смогла сделать больше.

Ненавижу отказываться от боёв, ненавижу не делать вес, и, надеюсь, что это было в первый и последний раз», — сказала Дудакова на пресс-конференции.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294.