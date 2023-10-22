Алексеева: Махачев не просто хороший боец, он лучший

Ирина Алексеева, выступающая в легчайшей весовой категории UFC, восторженно высказалась о выступлении Ислама Махачева в поединке против австралийца Александра Волкановски, в котором россиянин одержал победу в первом раунде.

«Неожиданно очень было, что главный бой закончится в первом раунде, но это очередное доказательство того, что Ислам не просто хороший боец, он лучший. Очень приятно было наблюдать уважение обоих бойцов после боя», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Бой между Махачевым и Волкановски был главным событием турнира UFC 294. Напомним, ранее бойцы встречались на UFC 284, тогда победу единогласным судейским решением одержал Ислам Махачев.