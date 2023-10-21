«Я говорил, что вопросы отпадут». Махачев подвёл итоги реванша с Волкановски

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев, сегодня, 21 октября, одержавший победу над действующим обладателем титула в полулёгком весе (до 65 кг) австралийцем Алексом Волкановски, подвёл итоги выступления.

Напомним, Махачев, перед боем обещавший досрочно остановить соперника, победил техническим нокаутом в первом раунде.

«Чувства отличные. Потому что все эти вопросы… Я вам говорил, ребята: «Сделаю так, что все вопросы отпадут». Вот все ответы. Вот и всё. Дело сделано», — сказал Махачев после выступления.

Победа над Волкановски стала для Махачева 13-й подряд, его победная серия вошла в тройку длиннейших за всю истории организации. Россиянин не проигрывает с 2015 года, когда на турнире UFC 192 он уступил техническим нокаутом в первом раунде бразильцу Адриано Мартинсу.