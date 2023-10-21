Ирина Алексеева прокомментировала победу Хамзата Чимаева над Камару Усманом

Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала победу проспекта среднего веса (до 84 кг) Хамзата Чимаева над нигерийцем Камару Усманом.

Напомним, поединок Чимаева и Усмана состоялся сегодня, 21 октября, на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой Чимаева раздельным судейским решением по итогам трёх раундов.

«Хамзат как всегда и шоу сделал, и бой показал зрелищный. Очень выдающийся парень, в бою его доминирование не было каким-то удивлением, это его стиль», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Хамзату Чимаеву 29 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2018 году и уже в июле 2020-го впервые выступил в UFC. Всего за карьеру боец провёл 13 боёв и одержал 13 побед (11 – досрочных). Победа над Усманом стала для Чимаева седьмой подряд в UFC.