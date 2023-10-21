Хамзат Чимаев сломал руку в бою с Усманом

Непобеждённый проспект среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев сломал руку в поединке с нигерийским экс-чемпионом Камару Усманом. Об этом он сам сообщил в интервью ESPN.

Напомним, поединок Чимаева и Усмана состоялся сегодня, 21 октября, на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой Чимаева раздельным судейским решением по итогам трёх раундов.

По словам Чимаева, инцидент произошёл в первом раунде, после чего ему пришлось провести остаток поединка с повреждением.

Хамзату Чимаеву 29 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2018 году и уже в июле 2020-го впервые провёл поединок в UFC. Всего за карьеру боец провёл 13 боёв и одержал 13 побед (11 – досрочных). Победа над Усманом стала для Чимаева седьмой подряд в UFC.