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Рамзан Кадыров прокомментировал победу Махачева над Волкановски на турнире UFC 294

Рамзан Кадыров прокомментировал победу Махачева над Волкановски на турнире UFC 294
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал победу россиянина Ислама Махачева над австралийцем Алексом Волкановски на турнире UFC 294.

«Отмечу яркую победу Ислама Махачева над Алексом Волкановски. Он уверенно защитил свой чемпионский титул нокаутом в первом раунде и поставил жирную точку в истории противостояния. Мои поздравления, Ислам!» — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Махачев завершил бой в первом раунде, нокаутировав своего соперника. Отметим, Поединок на UFC 294 стал их второй очной встречей. Первый бой продлился все пять раундов и закончился победой россиянина судейским решением.

Махачев одержал 25-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету одно поражение.

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