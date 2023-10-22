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Немков высказался о победе Махачева над Волкановски

Немков высказался о победе Махачева над Волкановски
Ислам Махачев
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Боец смешанных единоборств Вадим Немков, становившийся чемпионом Bellator в полутяжёлой весовой категории, поделился мнением о победе россиянина Ислама Махачева над австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 294.

«Бой был очень скоротечным, Ислам показал высокую технику, высокий класс и показал свою домашнюю работу. С победой его», – сказал Вадим Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, Махачев завершил бой с Волкановски в первом раунде, нокаутировав своего соперника. При этом вместо австралийца изначально должен был драться бразилец Чарльз Оливейра, который незадолго до поединка получил травму.

Отметим, что после победы над Волкановски Махачев установил уникальный рекорд в UFC.

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