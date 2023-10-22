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Алексей Кунченко оценил дебют Шары Буллета на UFC 294

Алексей Кунченко оценил дебют Шары Буллета на UFC 294
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Экс-боец UFC Алексей Кунченко прокомментировал дебют в американском промоушене Шарабутдина Магомедова в поединке с бразильцем Бруну Силвой на турнире UFC 294.

«Я не знаю, кто в восторге. Я бы исправил определённые ошибки. Есть, что отрабатывать. Это переводы. Он часто бьёт лоу-кики, меня раньше так же подлавливали. Прошёл бой, его прочитают, будут подлавливать, переводить в партер. А из партера он вообще не вставал, это мне не понравилось. А вообще в стойке он проводил бой здорово. Показал себя очень неплохо. Бруну – серьёзный нокаутёр. Шара его прошёл не налегке, но уверенно. Но к борьбе нужно относиться аккуратно. Не залёживаться, вставать и контрить переводы», — сказал Кунченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Магомедов одержал победу над Силвой единогласным решением судей по истечению трёх раундов.

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