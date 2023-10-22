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Кунченко: Чимаев, видимо, не рассчитал силы. Нужно выводы делать

Кунченко: Чимаев, видимо, не рассчитал силы. Нужно выводы делать
Хамзат Чимаев
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Экс-боец UFC Алексей Кунченко поделился мнением насчёт боя непобеждённого на данный момент в американском промоушене Хамзате Чимаеве и нигерийца Камару Усмана, который состоялся на турнире UFC 294.

«Хамзат, видимо, не рассчитал силы. Все видели, что во втором и третьем раунде он подсел. Усман на коротком уведомлении, нужно выводы делать. Если бы Усману дали пол года на подготовку, он, возможно, выиграл бы этот поединок. А Чимаев много отдал в борьбе и не смог ничего сделать. Но вообще Хамзат забрал бой», — сказал Кунченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, бой между Чимаевым и Усманом продлился все три раунда и завершился победой Хамзата согласно судейскому решению. На его счету семь поединков в промоушене, все он завершил своей победой.

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