Кунченко: для меня Джонс — первый номер рейтинга P4P. Не дал бы Исламу этого звания

Экс-боец UFC Алексей Кунченко рассказал, что считает американца Джона Джонса первым номером в рейтинге pound-for-pound (рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий), а не россиянина Ислама Махачева.

«Безусловно, отдам первое место в рейтинге P4P Джонсу. Это легенда. Исламу нужно всё равно доказывать боями. Если он 10 раз проведёт защиту, хорошо. Но когда он два раза всего пояс защищает. Он хороший боец, но пока я не дал бы Исламу этого звания. Джон Джонс на первом месте для меня», — сказал Кунченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Махачев на турнире UFC 294 одолел австралийца Александра Волкановски нокаутирующим ударом в первом раунде. Отметим, что поединок на турнире в Абу-Даби стал их второй очной встречей. Первый бой продлился все пять раундов и закончился победой россиянина судейским решением.