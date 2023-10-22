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Махно: Шара Буллет сделал первый шаг к мечте

Махно: Шара Буллет сделал первый шаг к мечте
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Бывший претендент на титул чемпиона AMC Fight Nights в полусреднем весе Алексей Махно поздравил Шарабутдина Магомедова (Шару Буллета) с дебютной победой, которую он одержал над бразильцем Бруно Силвой, а также поделился мнением о его карьерных перспективах.

«Мы просто привыкли, что Шара очень ярко сносит соперников. Он и в этом бою в первом раунде был ярким. Просто Силва перестроился, где-то пробарывал, но это не значит, что у Буллета серьёзные проблемы с борьбой. Парень сделал первый шаг к мечте, провёл первый бой в UFC. Силва – известный боец и для российского зрителя, который побеждал Фролова, Шлеменко – топов российских ММА среднего веса. Хочешь или не хочешь – это всё равно оказывает давление.

Первый бой в UFC, такой соперник, турнир в Абу-Даби с сумасшедшей поддержкой. Думаю, что здесь Шара бился и с Силвой, и со всеми этими внешними факторами. При этом он проявил характер, показал себя ярко, одержал победу. Это был первый шаг, думаю, с каждым боем он будет себя чувствовать всё комфортнее и очень успешно себя проявит, для этого у него всё есть», — сказал Махно в интервью «РБ Спорт».

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