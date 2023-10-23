Рамзан Кадыров подарил Хамзату Чимаеву за победу на UFC 294 новый «Гелендваген»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подарил непобеждённому бойцу UFC Хамзату Чимаеву новый «Гелендваген» после победы над Камару Усманом.

Фото с автомобилем Борз опубликовал в своей соцсети.

Перед турниром Хамзат в интервью заявлял, что Кадыров уже подарил ему три «Мерседеса».

Напомним, бой между Чимаевым и Усманом продлился все три раунда и завершился победой Хамзата согласно судейскому решению. На его счету семь поединков в промоушене, все он завершил своей победой.

В первом раунде Хамзат Чимаев имел заметное преимущество и несколько раз переводил Усмана на канвас. Большую часть второго раунда бойцы провели в стойке, периодически нанося удары по корпусу, однако к концу раунда Чимаеву удалось перевести борьбу в партер. Половину третьего раунда Усман и Чимаев провели в стойке, периодически опускаясь на канвас.