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Рамзан Кадыров подарил Хамзату Чимаеву за победу на UFC 294 новый «Гелендваген»

Рамзан Кадыров подарил Хамзату Чимаеву за победу на UFC 294 новый «Гелендваген»
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подарил непобеждённому бойцу UFC Хамзату Чимаеву новый «Гелендваген» после победы над Камару Усманом.

Фото с автомобилем Борз опубликовал в своей соцсети.

Перед турниром Хамзат в интервью заявлял, что Кадыров уже подарил ему три «Мерседеса».

Напомним, бой между Чимаевым и Усманом продлился все три раунда и завершился победой Хамзата согласно судейскому решению. На его счету семь поединков в промоушене, все он завершил своей победой.

В первом раунде Хамзат Чимаев имел заметное преимущество и несколько раз переводил Усмана на канвас. Большую часть второго раунда бойцы провели в стойке, периодически нанося удары по корпусу, однако к концу раунда Чимаеву удалось перевести борьбу в партер. Половину третьего раунда Усман и Чимаев провели в стойке, периодически опускаясь на канвас.

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