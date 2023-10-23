Пётр Ян — о UFC 294: зрелищные бои, поздравляю наших бойцов с победами

Известный российский боец клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о недавно состоявшемся в Абу--Даби (ОАЭ) турнире по смешанным единоборствам UFC 294. Как считает Пётр, поединки спортивного шоу получились зрелищными.

«Были зрелищные бои, поздравляю наших бойцов с победами», — написал Ян.

Напомним, в главном бою UFC 294 россиянин Ислам Махачев победил в первом раунде австралийца Александра Волкановски. В соглавном событии спортивного мероприятия встречались Хамзат Чимаев, имеющий чеченские корни, и нигериец Камару Усман. Бой продлился все три раунда и завершился победой Хамзата судейским решением.

Кроме того, россиянин Икрам Алискеров победил Варлея Алвеса техническим нокаутом. Саид Нурмагомедов победил Муина Гафурова удушающим приёмом. Мухаммад Мокаев победил Тима Эллиотта удушающим приёмом. Виктория Дудакова победила Джин Ю Фрей единогласным решением. Шарабутдин Магомедов победил Бруно Силву единогласным решением.

Ислам Махачев – король Абу-Даби. В ОАЭ он неуязвим: