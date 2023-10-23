Лиана Джоджуа оценила бои Махачев — Волкановски и Чимаев — Усман на UFC 294

Грузинский боец смешанных единоборств Лиана Джоджуа поделилась мнением о состоявшемся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) турнире UFC 294. Лиана призналась, что не ожидала победы россиянина Ислама Махачева в поединке с австралийцем Александром Волкановски в первом раунде. А бой Хамзата Чимаева и Камару Усмана, по мнению Джоджуа, должен был сложиться «более импульсивно».

«Я соглашусь, что UFC — это шоу. Но то, что заранее прописывается сценарий, это вообще нет. Вообще мира ММА это не касается, тем более UFC. В честности их боёв у меня вообще нет сомнений.

Честно говоря, то, что я видела на последнем турнире, меня удивило. Я не ожидала, что так быстро бой Махачева и Волкановски закончится, было круто. А бой Чимаева и Усмана — как раз думала наоборот, более импульсивным будет», — приводит слова Джоджуа Legalbet.

Хабиб готовит Махачева к поединку с Волкановски: