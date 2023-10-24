Коста: бой с Чимаевым стал бы лёгкими деньгами

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг), бразилец Пауло Коста высказался о потенциальной встрече с Хамзатом Чимаевым после срыва их поединка перед турниром UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Мне стало немного грустно, потому что я подумал о том, что легко мог бы финишировать этого засранца. Лёгкие деньги. Он – это лёгкие деньги.

[Чимаев] не является созревшим бойцом. Он потратил все свои силы в первом раунде. Если он не финиширует парня, то ему приходит конец. Я искренне считаю, что если бы у Усмана была ещё пара недель тренировок, две недели подготовки, то он бы победил», — приводит слова издание Косты MMAJunkie.

Ранее Чимаев обратился к действующему чемпиону дивизиона, американцу Шону Стрикленду.