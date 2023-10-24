Рамазан Исмаилов: как можно быть Даной Уайтом и получать лещи от своей жены?

Рамазан Исмаилов, брат и тренер бойца ММА Магомеда Исмаилова, прокомментировал недавнее высказывание президента UFC Даны Уайта в адрес дебютанта его промоушена Шарабутдина Магомедова (Шары Буллета). Уайт, делясь мнением о технических навыках Шарабутдина, заявил следующее: «Как можно быть из Дагестана и иметь нулевую защиту от тейкдаунов?»

«Как можно быть Даной Уайтом и получать лещи от своей жены?» — написал у себя в социальных сетях Рамазан.

Напомним, Шара Буллет дебютировал в UFC поединком с представителем Бразилии Бруно Силвой. Противостояние проходило на турнире UFC 294. Магомедов победил единогласным решением судей. Всего на счету Шарабутдина 12 поединков в смешанных единоборствах, все бои он заканчивал победами.

В начале января сообщалось, что во время празднования Нового года в одном из ночных клубов Мексики Дана Уайт подрался со своей женой Энн. Говорилось, что, когда Дана наклонился, чтобы что-то сказать супруге, та дала ему пощёчину. Уайт тут же дал ей пощёчину в ответ.

Бился за копейки и перенёс 8 операций. Кто такой Шара Буллет?