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Егор Мехонцев назвал сильные стороны Фрэнсиса Нганну

Егор Мехонцев назвал сильные стороны Фрэнсиса Нганну
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Российский боксёр, победитель Олимпиады-2012 Егор Мехонцев поделился мнением о сильных сторонах франко-камерунского бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну. 28 октября Нганну проведёт поединок с британским чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Противостояние состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Он здоровый физически пацан, крепкий. Видно, что умеет подраться, а не побоксировать. Он может закатить Фьюри рубку в определённом эпизоде или раунде», — сказал Егор Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Нганну в ММА провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения. В активе Фьюри 34 поединка в профессиональном боксе, в которых он добыл 33 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона был завершён вничью.

Все факты о предстоящем поединке Фьюри — Нганну:

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