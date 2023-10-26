«Это будет жестокий нокаут». Оверим дал категоричный прогноз на бой Фьюри — Нганну

Бывший претендент на титул UFC в тяжёлой весовой категории Алистар Оверим оценил шансы Фрэнсиса Нганну в боксёрском поединке с тяжеловесом Тайсоном Фьюри, бой которых назначен на 29 октября и состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Это не просто шанс — я верю, что он победит. Я смотрю на бои немного иначе, понимаете? Конечно, я в игре уже 30 лет, но я смотрю на паттерны, на какие-то мелкие детали немного по-другому. Считаю, что Нганну удивит мир, потрясёт его. Это связано и с тем, что зрители недооценивают бойцов UFC и то, что делают бойцы ММА. Здесь много деталей, а боксёры достаточно односторонние. Да, Тайсон лучший, но Фрэнсис — здоровый парень, очень здоровый», — сказал Оверим MMA Fighting.

Отметим, что Оверим ранее противостоял Нганну. В 2017 году камерунец оказался сильнее, одолев своего оппонента нокаутом в середине первого раунда.