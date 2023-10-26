Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это будет жестокий нокаут». Оверим дал категоричный прогноз на бой Фьюри — Нганну

«Это будет жестокий нокаут». Оверим дал категоричный прогноз на бой Фьюри — Нганну
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в тяжёлой весовой категории Алистар Оверим оценил шансы Фрэнсиса Нганну в боксёрском поединке с тяжеловесом Тайсоном Фьюри, бой которых назначен на 29 октября и состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Это не просто шанс — я верю, что он победит. Я смотрю на бои немного иначе, понимаете? Конечно, я в игре уже 30 лет, но я смотрю на паттерны, на какие-то мелкие детали немного по-другому. Считаю, что Нганну удивит мир, потрясёт его. Это связано и с тем, что зрители недооценивают бойцов UFC и то, что делают бойцы ММА. Здесь много деталей, а боксёры достаточно односторонние. Да, Тайсон лучший, но Фрэнсис — здоровый парень, очень здоровый», — сказал Оверим MMA Fighting.

Отметим, что Оверим ранее противостоял Нганну. В 2017 году камерунец оказался сильнее, одолев своего оппонента нокаутом в середине первого раунда.

Материалы по теме
Как Нганну победить Фьюри? Отвечает россиянин, уже бивший Цыганского короля
Эксклюзив
Как Нганну победить Фьюри? Отвечает россиянин, уже бивший Цыганского короля
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android