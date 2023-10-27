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Аспиналл: Миочич решил не принимать бой с Павловичем

Аспиналл: Миочич решил не принимать бой с Павловичем
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Британский боец UFC Том Аспиналл, выступающий в тяжёлой весовой категории промоушена (до 120 кг), поделился мнением о поединке с россиянином Сергеем Павловичем. Он пройдёт на UFC 295.

«Стипе решил не принимать этот бой. Он не захотел биться с Павловичем, который страховал его бой с Джонсом. На самом деле многие избегают поединка с Сергеем. Но я готов. Я сделаю то, на что многие не решались. Но я понимаю Стипе. Павлович – просто зверь. Настоящая машина», — сказал Аспиналл на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Бой Аспиналла и Павловича появился в карде UFC 295 после того, как сорвался поединок Джона Джонса и Стипе Миочича. Павлович должен был страховать этот бой.

Сергей Павлович показал, как готовится к следующему бою в UFC:

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