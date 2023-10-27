Джонс сделал первое заявление после срыва боя с Миочичем

Действующий чемпион UFC в тяжелой весовой категории Джон Джонс прокомментировал отмену своего боя со Стипе Миочичем, который 11 ноября должен был возглавить турнир UFC 295 в Нью-Йорке.

«Спасибо всем, кто связался со мной, чтобы узнать, как я себя чувствую. Очевидно, что это очень печальная ситуация, я очень расстроен. Но я через многое прошёл в жизни, и травмы – неотъемлемая часть карьеры атлета. Хочу поблагодарить UFC за то, что они направили меня к лучшему доктору в стране. Также хочу сказать спасибо Стипе Миочичу за всю ту работу, которую он проделал, и извиниться перед ним и его командой. Спасибо моим тренерам и спарринг-партнёрам, всем тем, кто помог мне зайти так далеко.

Но цель состоит в том, чтобы завтра провести операцию и вернуться к работе так быстро, как только будет возможно. Полагаю, мы встретимся со Стипе позже – это мой план. Меня ждёт операция и несколько месяцев физиотерапии, но я предан своему делу и держу голову высоко. Спасибо всем, кто молился за меня, люблю вас всех. И хочу отдельно извиниться перед фанатами. Я знаю, что некоторые из вас очень хотели попасть в «Мэдисон Сквер Гарден», и надеюсь, что Аспиналл и Сергей покажут вам отличное шоу. Возможно, я даже буду на мероприятии, чтобы посмотреть. Люблю вас всех. С вашим парнем Джоном Джонсом всё будет в порядке. Берегите себя», — написал Джонс в соцсетях.

Напомним, 11 ноября на турнире UFC 295 Джон Джонс и Стипе Миочич должны были провести титульный поединок. Однако в ходе тренировочного лагеря чемпион UFC получил травму – у него диагностировали разрыв грудной мышцы. Джонс выбыл на восемь месяцев. В связи с этим руководители UFC приняли решение ввести временный титул, который оспорят российский боец Сергей Павлович и британец Том Аспиналл.