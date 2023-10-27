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Стал известен следующий соперник экс-бойца UFC Аскара Аскарова

Стал известен следующий соперник экс-бойца UFC Аскара Аскарова
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Бывший боец UFC Аскар Аскаров, выступающий в наилегчайшей весовой категории, проведёт свой следующий поединок с Аланом Гомешем, сообщает пресс-служба лиги ACA. Российский спортсмен подерётся с бразильцем 24 ноября 2023 года на турнире ACA 166, который состоится в Санкт-Петербурге.

Для 31-летнего Аскарова предстоящий бой станет дебютным в организации ACA, в которую он перешёл в январе текущего года. В своём последнем поединке, состоявшемся в марте 2022 года на турнире UFC on ESPN 33, Аскар единогласным решением судей проиграл новозеландцу Каю Кара-Франсу. Профессиональный рекорд российского бойца в смешанных единоборствах составляет 14-1-1.

У 29-летнего Гомеша в MMA 15 побед в 20 боях. В предыдущем поединке, состоявшемся в январе этого года на турнире ACA 151, Алан раздельным судейским вердиктом одолел Руслана Абильтарова.

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