Стипе Миочич рассказал, как узнал об отмене боя с Джоном Джонсом на UFC 295

Двукратный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Стипе Миочич прокомментировал отмену боя с лидером рейтинга pound-for-pound Джоном Джонсом, который незадолго до поединка получил травму.

«Что я чувствовал, когда проснулся и узнал об этом? Как будто меня ударили меж ног. Утром я проснулся от того, что мой телефон завибрировал. Было темно, на мне лежал мой сын, пытаясь пошевелиться и забрать мой телефон. Я наконец достал свой телефон и получил сообщение от менеджера о том, что мой бой отменяется. Я не мог уснуть остаток ночи. Я должен был драться с Джоном Джонсом примерно через две недели в Нью-Йорке, на UFC 295, в «Мэдисон Сквер Гарден». Я был очень взволнован этим. На самом деле очень взволнован. Думаю, он что-то порвал в груди. К сожалению, такое случается. Это часть игры. Надеюсь, он поправляется и чувствует себя лучше, но что происходит сейчас? Я буду драться с кем-то ещё? Я не знаю», – приводит слова Миочича MMA Fighting.

Напомним, руководство UFC изменило главный бой вечера на UFC 295 после слёта с поединка Джонса. Теперь в главном событии встретятся россиянин Сергей Павлович и американец Том Аспиналл.