Стипе Миочич: я хочу выйти на бой с самой крупной рыбой – Джоном Джонсом и вернуть пояс

Двукратный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Стипе Миочич рассказал, что намерен сразиться с лидером рейтинга pound-for-pound Джоном Джонсом, когда американец оправится от травмы.

«Я понимаю, что у UFC есть направление, в котором они хотят двигаться. Меня это устраивает. Каждый парень в дивизионе крут. Я определённо хочу выйти на бой с самой крупной рыбой, которой является Джон Джонс. Это был не мой выбор, это был их выбор. Послушай, все происходит по какой-то причине. То, что бой отменен, это отстой. В этом нет сомнений. К сожалению, это просто игра, в которой мы участвуем. Такое случается. Как я уже сказал, я надеюсь, что с ним все в порядке. Ты хочешь быть лучшим, ты должен побеждать лучших. Я хочу вернуть этот пояс. Это мой пояс. Это произойдёт», – приводит слова Миочича MMA Fighting.

Напомним, незадолго до начала турнира UFC 295 Джонс получил травму на тренировке. Позднее американцу диагностировали разрыв грудной мышцы, из-за которой Джонс выбыл на восемь месяцев.

Отметим, что в связи со сложившейся ситуацией руководители UFC приняли решение ввести временный титул, который оспорят российский боец Сергей Павлович и британец Том Аспиналл.