Арсланбек Махмудов — Джуниор Энтони Райт: во сколько начало боя, где смотреть прямой эфир

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, в одном из боёв которого встретятся россиянин Арсланбек Махмудов и американец Джуниор Энтони Райт. Напомним, в главном поединке вечера сойдутся британский чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри и франко-камерунский боец ММА, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну.

Официальной трансляции боксёрского вечера на территории Российской Федерации не будет. При этом «Чемпионат» будет освещать основные события всего спортивного мероприятия. Старт турнира запланирован на 18:00 мск.

На церемонии взвешивания Махмудов (117,9 кг) оказался значительно тяжелее Райта (103,9 кг).

Махмудов провёл 17 поединков на профессиональном ринге, победив в каждом из них. 16 побед были одержаны нокаутом.