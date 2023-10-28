Алексей Папин — Сослан Асбаров: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 28 октября, российские боксёры Алексей Папин и Сослан Асбаров сразятся в поединке в рамках шоу «Однажды в ринге». Этот бой будет главным событием турнира, который состоится в Москве на «ЦСКА Арене».

На территории Российской федерации поединок между Папиным и Асбаровым в прямом эфире покажет Первый канал. Трансляция запланирована на 23:20 мск.

Напомним, Папин имеет рекорд в 15 побед при одном поражении в профессиональном боксе. Алексей является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC. У 31-летнего Асбарова четыре победы и ни одного поражения. Сослан — чемпион Hardcore FC и Hardcore Boxing в тяжёлом весе.

Ранее прошла процедура взвешивания, на которой бойцы уложились в лимит первого тяжёлого веса. Асбаров показал на весах 90,6 кг, Папин — 89,95 кг.