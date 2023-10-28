Джон Джонс успешно перенёс операцию, из-за которой сорвался бой со Стипе Миочичем
Лидер рейтинга pound-for-pound американец Джон Джонс успешно перенёс операцию.
Отметим, Джонс готовился к поединку со Стипе Миочичем, с которым он должен был сразиться в рамках UFC 295, и получил травму на тренировке. Позднее американцу диагностировали разрыв грудной мышцы.
Джон Джонс после успешной операции:
«Миссия завершена. Теперь я на пути к восстановлению. Сделаем это!» – сказал Джонс в видео.
Напомним, что в связи с тем, что главный поединок вечера за титул в тяжёлом весе сорвался, руководство UFC приняло решение ввести временный титул, который оспорят российский боец Сергей Павлович и британец Том Аспиналл.
Турнир UFC 295 запланирован на 11 ноября и пройдёт в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».
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