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Тайсон Фьюри назвал Криштиану Роналду лучшим футболистом в мире

Тайсон Фьюри назвал Криштиану Роналду лучшим футболистом в мире
Тайсон Фьюри
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Британский боксёр Тайсон Фьюри поделился мнением о футболисте сборной Португалии Криштиану Роналду, который сейчас выступает за саудовский «Аль-Наср».

«Криштиану, ты лучший футболист в мире из когда-либо живущих. Я твой большой фанат, я смотрел все твои матчи, когда ты играл за «Манчестер Юнайтед» в первый и во второй раз. Также наблюдал за твоей игрой в «Реале», – сказал Фьюри в беседе с Роналду.

Напомним, поединок между Фьюри и Нганну пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября на арене «Кинг Фахд Интернейшнл».

Вчера прошла церемония взвешивания, где Фьюри оказался тяжелее соперника. Тайсон показал на взвешивании вес в 125,6 кг, а Нганну завершил взвешивание со 123,4 кг.

Ранее Фьюри и Роналду провели битву взглядов.

Профессиональный бокс 2023. Рейтинговые бои
Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну
29 октября 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Тайсон Фьюри
Не началось
Фрэнсис Нганну
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