Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рой Джонс-младший: Усик немного похож на молодого меня

Рой Джонс-младший: Усик немного похож на молодого меня
Комментарии

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный американец Рой Джонс-младший высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, в котором встретятся украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри.

«Я думаю, это будет хороший бой. Обычно хороший большой боксёр побеждает хорошего маленького боксёра. Но Усик — маленький боксёр другого характера. Он немного похож на молодого меня. Так что тут бесполезно строить прогнозы. Если Усик будет бить со взрывной силой, то случиться может всякое. Но Тайсон Фьюри это очень непростой соперник», — рассказал Джонс в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Напомним, ранее сообщалось, что бой между Усиком и Фьюри пройдёт в декабре этого года или в начале следующего.

Материалы по теме
Усик: Фьюри назвал себя королём, но король-то с голой жопой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android