Рой Джонс-младший: Усик немного похож на молодого меня

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный американец Рой Джонс-младший высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, в котором встретятся украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри.

«Я думаю, это будет хороший бой. Обычно хороший большой боксёр побеждает хорошего маленького боксёра. Но Усик — маленький боксёр другого характера. Он немного похож на молодого меня. Так что тут бесполезно строить прогнозы. Если Усик будет бить со взрывной силой, то случиться может всякое. Но Тайсон Фьюри это очень непростой соперник», — рассказал Джонс в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Напомним, ранее сообщалось, что бой между Усиком и Фьюри пройдёт в декабре этого года или в начале следующего.