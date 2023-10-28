Дмитрий Бивол высказался о бое Фьюри — Нганну

Член рейтинга pound-for-pound и действующий чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол высказался о предстоящем поединке между британским супертяжеловесом Тайсоном Фьюри и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

«Конечно, я поддерживаю бокс. Многие уверены, что Тайсон победит. Но, может, Фьюри захочет закатить шоу. А может, Нганну покажет свою мощь. В любом случае это будет интересный поединок», — сказал Бивол в интервью журналистам.

Напомним, поединок Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну состоится в ночь с 28 на 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Официальной трансляции боксёрского вечера на территории Российской Федерации не будет. Ожидается, что поединок между Фьюри и Нганну начнётся не раньше 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.