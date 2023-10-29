Сослан Асбаров победил Алексея Папина единогласным решением

На «ЦСКА Арене» в Москве завершился боксёрский поединок в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) между россиянами Сосланом Асбаровым (4-0, 1 KO) и Алексеем Папиным (15-1 14 KO). Победу единогласным судейским решением (96-93, 99-90, 98-91) по итогам десяти раундов одержал Сослан Асбаров.

Сослану Асбарову 31 года. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2022 году, имея за плечами опыт кулачных боёв, и уже во втором поединке встретился с бывшим претендентом на титул чемпиона мира соотечественником Дмитрием Кудряшовым, сенсационно победив его единогласным судейским решением по итогам восьми раундов.

В своём последнем бою, состоявшемся в марте, Асбаров одолел раздельным решением американца Брэндона Глэнтона (18-2, 15 KO).