Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сослан Асбаров победил Алексея Папина единогласным решением

Сослан Асбаров победил Алексея Папина единогласным решением
Комментарии

На «ЦСКА Арене» в Москве завершился боксёрский поединок в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) между россиянами Сосланом Асбаровым (4-0, 1 KO) и Алексеем Папиным (15-1 14 KO). Победу единогласным судейским решением (96-93, 99-90, 98-91) по итогам десяти раундов одержал Сослан Асбаров.

Сослану Асбарову 31 года. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2022 году, имея за плечами опыт кулачных боёв, и уже во втором поединке встретился с бывшим претендентом на титул чемпиона мира соотечественником Дмитрием Кудряшовым, сенсационно победив его единогласным судейским решением по итогам восьми раундов.

В своём последнем бою, состоявшемся в марте, Асбаров одолел раздельным решением американца Брэндона Глэнтона (18-2, 15 KO).

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android