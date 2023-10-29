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Абсолютный чемпион в супертяжёлом весе определится впервые с 1999 года

Абсолютный чемпион в супертяжёлом весе определится впервые с 1999 года
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Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком станет первым подобным событием с 1999 года.

Напомним, в последний раз абсолютный чемпион «королевского дивизиона» был выявлен во втором поединке между британцем Ленноксом Льюисом (34-1-1)* и американцем Эвандером Холифилдом (36-3-1). 34-летний Льюис победил единогласным решением и объединил титулы WBC, WBA и IBF (титула WBO на тот момент ещё не существовало).

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в главном событии боксёрского вечера сразились француз Фрэнсис Нганну и британец Тайсон Фьюри. В итоге последний одержал победу раздельным судейским решением — 96:93, 95:94, 94:95.

* рекорды на момент боя

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